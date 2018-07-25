Литовский суд отклонил жалобу пастора Свидетелей Иеговы на обязательную службу в армии

Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу пастора Свидетелей Иеговы по поводу обязательной службы в армии.

Заявитель просил отложить его призыв в армию, а после отказа обратился в суд, сообщает литовская газета «Обзор».

В своей жалобе заявитель отмечал, что, будучи священником религиозной организации Свидетелей Иеговы, по своим убеждениям он не может быть ни призывником, ни выполнять альтернативную службу в армии, поскольку это не настоящая гражданская служба.

Свидетель Иеговы убежден, что в обжалуемом им решении должностные лица по сути установили, какими должны быть его убеждения и совесть.

При оглашении своего определения суд цитировал постановление Конституционного суда о том, что альтернативная служба в армии предназначена для тех, кто по своим религиозным или прочим убеждениям не может проходить военную службу.

По мнению суда, это означает, что на основе своих убеждений, религии или верований гражданин не может отказаться выполнять обязанностей, предусмотренных в Конституции.

"Однако в случае, если лицо не хочет выполнять ни военной обязанности, ни проходить альтернативную службу, непонятно, почему такой гражданин стремится воспользоваться правовыми институтами государства, которое такой гражданин не хочет защищать", - говорится в постановлении вильнюсского суда.

По мнению Суда, с конституционной точки зрения убеждения пастора равноценны с мировоззрением и убеждениями других лиц, поэтому не могут находиться в привилегированном положении и не могут противоречить Конституции, или направляться против конституционного строя государства и против правового порядка в целом.

В прошлом году Конституционный суд Литвы постановил, что священники религиозных общин необоснованно освобождаются от военной или альтернативной службы в армии.