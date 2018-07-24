В Татарстане в честь праздника съели 100-килограммовую мечеть из восточных сладостей
20:39, 24 июля 2018Мир
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Мечеть из чак-чака - традиционной восточной сладости / islam-today.ru
«Изге Болгар жыены» - торжество, посвященное очередной годовщине принятия ислама Волжской Булгарией, завершилось два дня назад в Татарстане, однако в сети все еще обсуждают гигантский чак-чак, который на мероприятии представили мастера Альметьевского продуктового технопарка.
Полакомиться традиционным татарским десертом, масштабы которого удивили даже самых искушенных любителей сладкого, мог каждый желающий, сообщает Islam-today.
Напомним, что сход мусульман «Изге Болгар жыены» прошел 21 июля.
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