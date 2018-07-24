В Татарстане в честь праздника съели 100-килограммовую мечеть из восточных сладостей

«Изге Болгар жыены» - торжество, посвященное очередной годовщине принятия ислама Волжской Булгарией, завершилось два дня назад в Татарстане, однако в сети все еще обсуждают гигантский чак-чак, который на мероприятии представили мастера Альметьевского продуктового технопарка.

Полакомиться традиционным татарским десертом, масштабы которого удивили даже самых искушенных любителей сладкого, мог каждый желающий, сообщает Islam-today.

Напомним, что сход мусульман «Изге Болгар жыены» прошел 21 июля.