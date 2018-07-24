В Нидерландах бизнесмен выкупил здание синагоги, чтобы сделать в нем ресторан

Бизнесмен турецкого происхождения Айхан Сахин выкупил здание древней синагоги в Нидерландах и собирался превратить его в ресторан.

Представители немногочисленной еврейской общины города Девентера назвали данный проект скандальным и наносящим серьёзный урон культурному наследию евреев, сообщает JewishNews.

Издание The Times of Israel сообщает, что муниципалитет Девентера не разрешил Сахину реализовать его план, назвав проект ресторана в синагоге несоответствующим архитектуре строения.

Здание синагоги, расположенной на девентерской улице Гол-стрит, было построено в 1811 году и является памятником архитектуры. После приобретения турецким предпринимателем здания, представители еврейской общины рассчитывали сохранить за собой место для молитвы.