В Нидерландах бизнесмен выкупил здание синагоги, чтобы сделать в нем ресторан
18:23, 24 июля 2018Мир
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Синагога в Девентере / all-news.net
Бизнесмен турецкого происхождения Айхан Сахин выкупил здание древней синагоги в Нидерландах и собирался превратить его в ресторан.
Представители немногочисленной еврейской общины города Девентера назвали данный проект скандальным и наносящим серьёзный урон культурному наследию евреев, сообщает JewishNews.
Издание The Times of Israel сообщает, что муниципалитет Девентера не разрешил Сахину реализовать его план, назвав проект ресторана в синагоге несоответствующим архитектуре строения.
Здание синагоги, расположенной на девентерской улице Гол-стрит, было построено в 1811 году и является памятником архитектуры. После приобретения турецким предпринимателем здания, представители еврейской общины рассчитывали сохранить за собой место для молитвы.
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