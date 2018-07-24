Ровно 400 лет назад был издан первый "Букварь"

Первая книга, которая имела название «Букварь», появилась на свет ровно 400 лет назад.

Она была издана 24 июля 1618 года в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье (ныне территория Литовской республики), сообщает официальный портал БПЦ.

Полное название издания – «Букварь языка славенска писаний чтения о учитися хотящим в полезное руковожение».

Книга имела небольшой и удобный для использования размер – в восьмую долю печатного листа – и состояла из 52 листов.

Структура издания определялась характером учебного процесса в тот период. Образовательный процесс в XVI–XVIII веках начинался с обучения грамоте так называемым буквослагательным методом, который использовали еще древние греки и римляне.

Наиболее вероятными авторами издания являются известный белорусско-украинский культурный и церковный деятель Мелетий Смотрицкий, который в 1619 году в том же Евье издал знаменитую «Грамматику», а также архимандрит Виленского монастыря Святого Духа Леонтий Карпович.

В мире сохранились лишь два экземпляра этого уникального издания. Один из них, неполный, находится в Дании, в Королевской библиотеке. А второй (полный) экземпляр – в Великобритании, в Библиотеке Мидл Темпл, которая располагается в историческом районе Лондона Темпл, где некогда имели свою резиденцию знаменитые рыцари-тамплиеры.