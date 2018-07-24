В знак протеста против гонений христиане в Индии сформировали 12-мильную живую цепь

Тысячи христиан сформировали 12-мильную человеческую цепь в штате Джаркханд в Индии после церковных служб в воскресенье, протестуя против государственных преследований христианской общины.

Около 10 000 христиан из племен собрались для демонстраций в Ранчи, Гумла, Симдега, Бокаро, Джамшедпур и Кунти против арестов местных христианских лидеров, чтобы очернить их репутацию, и против политический решений, которые, по их мнению, могут привести к тому, что их лишат льгот, прав и земель, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на The Christian Post.

«Католические монахини, священники, пасторы подвергаются нападениям и заключаются в тюрьму. Их учреждения обыскивают. Их обвиняют во всех бедах, которые происходят в государстве», — сказал организатор мероприятия Прабхакар Тиркей, президент экуменического христианского форума Раштрия Исай Махасанг, в азиатском католическом новостном издании.

Один из случаев, которые задел христиан из племен, связан с монахиней из основанного матерью Терезой миссионерского приюта для женщин в Ранчи. В этом месяце после того, как выяснилось, что четверых детей продали из убежища, арестовали монахиню по обвинению в торговле детьми. В настоящее время правительство стремится заморозить банковские счета организации и проверить всех миссионеров благотворительных учреждений по уходу за детьми.

Другой случай касается отца-иезуита Альфонса и директора школы в отдаленной деревне. Священник был арестован 22 июня по обвинению в пособничестве, похищении и групповом изнасиловании пяти социальных активистов. Однако церковные лидеры утверждают, что обвинения против священника сфабрикованы.

Хотя монахиня, как сообщается, созналась в продаже четырех младенцев из приюта, генеральный секретарь конференции католических епископов Индии Теодор Маскаренхас утверждает, что она сказала адвокату благотворительной организации 11 июля, что не участвовала в продаже ребенка и что она написала заявление «под давлением» полиции, сообщает Press Trust в Индии.

Миссионеры благотворительности также отрицали, что младенцев продали.

Прабхакар Тиркей и другие христианские лидеры считают, что аресты лидеров – это часть спонсируемой правительством кампании по дискредитации христианских лидеров и миссионеров.

«Это часть организованного плана, чтобы держать простых людей подальше от христианских институтов и миссионеров», — сказал Тиркей Uca News.

Анкита Куджур, одна из участниц акции протеста, сообщила изданию, что правительство работает над разделением племенной общины в Джаркханде между христианами и нехристианами в попытке ослабить поддержку племенных прав.

Демонстрация проводится в связи с тем, что правительство штата ранее пыталось исключить из двух законов положения, защищающие земельные права коренных народов. Многие опасаются, что земли племен могут быть использованы для промышленного развития и добычи полезных ископаемых.

Епископ Джозеф Д’Суза, президент Всеиндийского христианского Совета, сказал The Christian Post, что, хотя он не знает всех подробностей дел против религиозных лидеров, которые были арестованы, он объяснил, что целенаправленные нападения на племенных христиан в Джаркханде «реальны».

«С тех пор, как государство перешло в правые руки, нападения на христиан из племен стали реальностью… Христиане племен подвергаются нападениям и преследованиям штатах Гуджарат, Раджастхан и Джаркханд. Это тактика террора, чтобы племена не практиковали свою веру и не знали, как жить дальше», - сказал он.

В настоящее время Индия занимает 11-е место в списке стран, преследующих христиан (World Watch List) по данным христианской благотворительной организации Open Doors США 2018. Большинство преследований, по словам Open Doors, происходит от рук правых индуистских активистов.