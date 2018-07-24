В Баварии провели городской референдум по вопросу строительства мечети

Культурно-религиозная ассоциация мусульман турецкого происхождения планировала построить в Кауфбойрене мечеть на земельном участке площадью 5000 квадратных метров в промышленной зоне.

Однако местный отставной следователь Вернер Гепель решил не дать хода намерениям мусульман и заручился поддержкой исламофобских сил. Инициативная группа противников мечети добилась проведения в городке настоящего референдума по вопросу о доме Аллаха, сообщает IslamNews со ссылкой на Deutsche Welle.

Из 34 000 избирателей Кауфбойрена на референдум явилось 45%, при минимально необходимой явке в 20%. Большинством голосов город отказал мусульманам в разрешении на строительство мечети, чем оставил их в полном недоумении. Удивлены и правозащитники – как фактом организации референдума по такому вопросу, так и результатом голосования горожан.

Отмечается, что за историю современной Германии только единожды проводился подобный городской референдум по такому вопросу. В 2002 году жителей города Шлюхтерн вызвали на референдум по вопросу о строительстве мечети, и большинство проголосовало «за» культовое сооружение.