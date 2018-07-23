В Пакистане арестовали четверых мужчин, которых подозревают в нападении на католическую церковь

Четыре вооруженных мужчины 13 июля совершили нападение на католическую церковь в Фейсалабаде.

Как сообщает "Седмица", нападавшие избивали верующим и угрожали огнестрельным оружием некоторых из них. Они также уничтожили некоторые священные предметы и попытались поджечь здание, но были остановлены полицией после того, как наряд прибыл на место происшествия.

Агрессоры были идентифицированы как два брата - Джавад и Чингиз Икбал, а также Зулкарнайн и Юсаф. Сестра Джавада и Чингиза - Хатия - также была задержана за попытку бросить в церковь «коктейль Молотова».

По словам одного из пострадавших христиан - Абаада Масиха, четверо вооруженных преступников вошли в церковь около 7 часов вечера (по местному времени) и начали все громить. Стреляя в воздух, они не подпускали к себе верующих, которые пытались остановить их на расстоянии, а затем избили их.

Некоторым прихожанам удалось вызвать полицию, вмешательство которой остановило нападение. Причина насилия неясна: налет на храм расправой за жалобу, поданную местным католиком против братьев Икбал.

Бениш Патрирсе, координатор Национальной комиссии по вопросам справедливости и мира, сказал в интервью AsiaNews, что «инцидент должен быть решительно осужден». «Мы находимся в решающий для пакистанских меньшинств момент, потому что идут всеобщие выборы (25 июля), а не-мусульмане всегда наименее защищены», - отметил Бениш Патрирсе. «Я настоятельно призываю власти принять необходимые меры для защиты меньшинств», - призвал он.