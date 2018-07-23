В Грузии в монастырском комплексе Старый Шуамта археологи провели раскопки

Подведены итоги проведённых в марте-мае текущего года археологических раскопок в монастыре Старый Шуамта.

Исследования были осуществлены по инициативе Национального агентства защиты культурного наследия и Алавердской епархии (Кахетия) Грузинской патриархии, при финансировании компании RMG, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на heritagesites.ge.

Научную миссию воплотил в жизнь коллектив «Фонда Старый Шуамта» под руководством археолога Георгия Лагиашвили.

В результате проведённых работ обнаружена стена субструкции (поддерживающая сооружение снизу) вокруг храмового комплекса, обходящая монастырские строения с внешней стороны, и в то же время разграничивающая дворовые верхнюю и нижнюю террасы в юго-западном крыле архитектурного ансамбля.

Судя по найденному археологическому материалу, верхний хронологический предел строительства означенной стены – XI век.

Раскопки велись и в хозяйственной постройке, где в юго-западном углу вкопан квеври – кувшин для хранения вина объёмом, рассчитанном на вместимость, обеспечивающую монастырскую братию от урожая до урожая.

Обнаружен также 1-1,5 метровый культурный слой, в котором оказались керамические изделия.

Согласно анализу полученной по проведении раскопок информации, установлено, что монастырь был действующим, с небольшими интервалами, вплоть до XVI века.

Между НАЗКН и компанией-спонсором RMG уже достигнута предварительная договорённость о продолжении археологических исследований и на других участках территории монастырского комплекса.