В Эфиопии задержали псевдо пророка, который пытался воскресить мертвого
18:30, 23 июля 2018Мир
72 0
Житель Эфиопии объявил о возможности воскресить умершего / islam-today.ru
В Эфиопии задержали мужчину, который называл себя пророком и пытался воскресить мертвого.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на ВВС, шокирующий случай произошел в городке Галилея в регионе Оромия. Гетаяукал Аеле, работающий в сфере здравоохранения, объявил, что сможет вернуть к жизни умершего Белайу Бифту. Убедив в этом убитых горем родственников мужчины, «пророк» получил разрешение раскопать могилу и извлечь тело.
Пытаться воскресить умершего, при этом, он принялся весьма «оригинальным» способом – улегшись на его тело и восклицая «Белай, вставай!».
Когда манипуляции не возымели результата, родственники погибшего набросились на «воскресителя». На место потасовки прибыла полиция, которая его и арестовала. Теперь мужчине грозит тюремный срок за надругательство над телом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter