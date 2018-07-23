В Эфиопии задержали псевдо пророка, который пытался воскресить мертвого

В Эфиопии задержали мужчину, который называл себя пророком и пытался воскресить мертвого.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на ВВС, шокирующий случай произошел в городке Галилея в регионе Оромия. Гетаяукал Аеле, работающий в сфере здравоохранения, объявил, что сможет вернуть к жизни умершего Белайу Бифту. Убедив в этом убитых горем родственников мужчины, «пророк» получил разрешение раскопать могилу и извлечь тело.

Пытаться воскресить умершего, при этом, он принялся весьма «оригинальным» способом – улегшись на его тело и восклицая «Белай, вставай!».

Когда манипуляции не возымели результата, родственники погибшего набросились на «воскресителя». На место потасовки прибыла полиция, которая его и арестовала. Теперь мужчине грозит тюремный срок за надругательство над телом.