Глава Англиканской Церкви назвал святую Елизавету Федоровну «примером в христианском служении милосердия»

Примером для подражания в христианском служении милосердия назвал преподобномученицу Великую княгиню Елизавету Федоровну глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Архиепископ напомнил, что статуя святой Елизаветы Федоровны установлена на западном фасаде Вестминстерского аббатства в ряду мучеников ХХ века, сообщает сайт журнала "Фома".

«Внучка королевы Виктории и родственница святых Николая, Александры и членов их семьи, святая Елисавета стала примером христианского милосердия, служения и стойкости», - отметил глава англикан в послании патриарху Кириллу в связи со 100-летием мученической гибели членов семьи Романовых.

Вспоминая свой приезд в Россию и посещение Марфо-Мариинской обители, основанной святой княгиней, глава англикан отметил, что «был глубоко тронут, увидев, с какой преданностью сестры отдают себя служению на благо сирот и детей с ограниченными возможностями».