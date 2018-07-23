В США в мормонской церкви неизвестный открыл стрельбу по прихожанам: один человек погиб

В городе Фэллон американского штата Невада неизвестный открыл стрельбу в мормонской церкви.

Об этом сообщает "NEWSONE" со ссылкой на "Fox News".

Отмечается, что погиб один человек и еще один пострадал.

По данным полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек и начал стрелять. Мужчина сделал пару выстрелов, покинул здание и ушел домой. Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Отмечается, что мотивы его поступка пока не известны.