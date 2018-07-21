Голливуд готовит три фильма о борьбе женщин за право на аборт

В Голливуде готовят несколько фильмов о борьбе женщин за право на аборт .

Как сообщает LifeSiteNews, сейчас в разработке есть как минимум три фильма про подпольную сеть «Jane Collective», которая помогала женщинам проводить нелегальные аборты в период до 1973 года. Среди них фильмы «Ask for Jane» Cait Cortelyou, «Call Jane» Саймона Кертиса и «This Is Jane» от Amazon Studios.

Сообщается, что сюжеты этих фильмов подаются через решительно проабортативную призму.

Целью этих фильмов является «рассказать истории женщин, потому что молодые девушки не знают насколько тяжело женщины боролись за то, чтобы иметь контроль над своим телом», - рассказала Мелисса Сильверштайн.

Также отмечается, что в противовес этим фильмам, к выходу готовится про-лайф фильм под названием «Roe v. Wade». Среди исполнителей ролей в нем - Стивен Болдуин, Джон Войт и Стейси Дэш. Целью фильма является показать «замалчиваемую историю того, как люди врали, как врали СМИ, как манипулировали судами, чтобы провести законопроект, который с того времени унес жизни более 60 миллионов американцев».

Напомним, что «Roe v. Wade» (Роу против Уэйда) - историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов. Суд постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, то есть - до седьмого месяца беременности. Основанием для решения послужило право на неприкосновенность личной жизни.