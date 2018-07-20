Из склепа британской церкви похищена коллекция человеческих черепов.

В Британии похитители украли более 20 человеческих черепов из церкви Святого Леонарда, расположенной в графстве Кент, сообщает The Sun.

Церковь Святого Леонарда владеет крупнейшей коллекцией человеческих останков. В подземном склепе (оссуарии) на полках высотой с человеческий рост собрано более 1 000 черепов.

Ранее считалось, что кости принадлежали воинам, павшим в битве при Гастингсе, но на самом деле это останки местных жителей времен XIII-XV веков, которые были перенесены в церковь из кладбища. Большинство костей принадлежит женщинам.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, которые похитили с неизвестной целью 21 череп.

Оссуарии, как правило, представляют собой открытое хранение костей в склепах или часовнях. Несмотря на символизм у этого обычая есть и практическая цель – экономия места на кладбищах. К наиболее известным относятся оссуарии при церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе в Риме, а также Костехранилище в предместье чешского города Кутна Гора, в котором кости использованы в качестве материала для оформления часовни.