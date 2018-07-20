В память об экипаже затонувшей в 1940 подлодки на дне Баренцева моря установлен православный крест

Православный крест в память о погибшем экипаже подводной лодки Д-1 «Декабрист», затонувшей при невыясненных обстоятельствах в 1940 году, установили поблизости от корпуса судна на дне Баренцева моря.

Помимо креста, на корпусе лодки была установлена мемориальная доска с названием лодки и списком экипажа, которым командовал капитан-лейтенант Федор Ельтищев, сообщает сайт журнала "Фома" со ссылкой на «Мурманский вестник».

Попытки отыскать и обследовать место гибели подлодки предпринимались неоднократно и, наконец, это удалось сделать. Подлодка была обнаружена на глубине 250 метров в Мотовском заливе Баренцева моря.

"Д-1" или «Декабрист» - первая советская подводная лодка, заложенная 5 марта 1927 года на Балтийском заводе в Ленинграде. В августе 1933 года она вошла в состав Северной военной флотилии. В 1938 году Д-1 провела в море более 120 суток, что стало рекордом для того времени. Совершила два боевых похода в ходе Советско-финской войны. 13 ноября 1940 года подлодка затонула при невыясненных обстоятельствах.

Согласно данным сайта "Велика Отечественная под водой", на "Д-1" 13 ноября 1940 года погибло 55 человек.