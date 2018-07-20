Университет Глазго уволил католического капеллана из-за молитвы за проведенный гей-парад

Католического священника уволили с поста капеллана университета в Глазго после того, как он провел молитву Розария как акт восполнения за проведенный в этом городе гей-парад.

Отец Марк Моррис, который был капелланом в Каледонском университете Глазго, 16 июля провел молитву Розария «как восполнение за тяжелое оскорбление Бога во время гей-парада», который состоялся в Глазго 14 июля. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

После жалоб со стороны ЛГБТ-групп, ректор университета Памела Гіллиз объявила, что «после проведенных консультаций, о. Марк Моррис не вернется к труду капеллана университета в сентябре».

По ее словам, университет продолжит сотрудничество с Архиепархией Глазго, чтобы обеспечивать капелланское сопровождение работников и студентов.

Католическая община университета издала заявление, в котором выразила полную поддержку священнику и солидарность с ним, прося руководство заведения изменить свое решение. «Недопустимо, чтобы католического священника увольняли с должности католического капеллана только за то, что он подтвердил учение католической веры», - цитирует заявление сообщества CNA.