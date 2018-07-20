В Британии из храма похитили более 20 человеческих черепов

Более 20 человеческих черепов было похищено из церкви Святого Леонарда, расположенной в графстве Кент в Великобритании.

Древние черепа были частью жуткой коллекции, одной из крупнейших коллекций человеческих останков, сообщает "2+2" со ссылкой на "The Sun".

Коллекция очень хорошо сохранена: она включает в себя более 1 тысячи черепов, аккуратно расставленных внутри 4-х арочных стеллажей, а гора костей достигает в высоту 1,8 м.

Ранее считалось, что кости принадлежали воинам, павшим в битве при Гастингсе, но на самом деле это останки местных жителей времен XIII – XV веков, которые были перенесены в церкву с кладбища. Большинство костей принадлежит женщинам. На некоторых черепах есть следы травм, полученных от ударов, на других – признаки инфекционных заболеваний. Результаты исследований помогли историкам получить новые знания об образе жизни и причину смерти древних предков.

Английские исследователи попытались выяснить, какому количеству людей принадлежат кости. Хотя, как утверждают специалисты, точную цифру назвать невозможно, можно с точностью говорить о 2 тысячах человек.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, которые похитили 21 древний артефакт.