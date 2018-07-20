В Риме коммунальщики случайно откопали одну из первых христианских церквей и кладбище
10:19, 20 июля 2018Мир
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Коммунальщики случайно откопали одну из первых церквей в Риме / uagolos.com
Коммунальщики случайно откопали одну из первых церквей в Риме.
Как сообщает "Голос", она могла быть построена в 1 веке нашей эры. Также электрики обнаружили гробницы, где покоились древние римляне.
Здание состоит из четырех комнат, стены которых выполнены из кирпича. Также присутствует мрамор красных, зеленых и бежевых цветов, привезенный из Спарты, Египта и Туниса. Место осмотрят квалифицированные археологи.
Найдено и кладбище, на котором сохранились останки одного римлянина. Специалисты предполагают, что раскопана христианская церковь была престижной. В здании могла проживать благородная семья или же могли проводить различные культы.
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