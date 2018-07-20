В Швейцарии церковный колокол заменили рингтоном мобильного

В швейцарском Люцерне в одной из церквей звон колоколов заменили на звуки мобильного рингтона.

Идея принадлежит двум студенткам школы искусств, которых попросили придумать замену колоколам на время ремонта, сообщает "Русская служба ВВС".

Этот проект - часть арт-выставки, которая проходит в Люцерне до конца июля.