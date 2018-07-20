В Швейцарии церковный колокол заменили рингтоном мобильного

01:24, 20 июля 2018
Мир
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В Люцерне звон колоколов заменили на звуки мобильного рингтона / bbc.com

Идея принадлежит двум студенткам школы искусств, которых попросили придумать замену колоколам на время ремонта, сообщает "Русская служба ВВС".

Этот проект - часть арт-выставки, которая проходит в Люцерне до конца июля.

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