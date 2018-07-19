В Сирии нашли подземный ход, где христиане III-IV веков укрывались от гонений

Тайный подземный ход с укрытием, в котором христиане III-IV веков спасались от гонений, обнаружили сирийские археологи.

Подземный тоннель с укрытием найден в районе города Манбидж на севере страны, где в древности располагался Иераполь, бывший центром римской провинции Евфрат, сообщает издание «The Gospel Herald».

Раскопки продолжались с перерывом несколько лет, начиная с 2014 года.

Археологам удалось найти узкий тоннель и боковой проход, который, возможно, использовался христианами для отправки тайных посланий.

Также в этом месте были обнаружены потайная дверь, сделанная из больших камней, и временный алтарь со ступенями. На колоннах и каменных стенах были выгравированы кресты и священные тексты.

Помимо этого, было найдено подземное кладбище, на котором, предположительно, хоронили священнослужителей.

В ходе раскопок археологи нашли и еще один фрагмент древних сооружений — ведущую в подземелье каменную лестницу из 11 ступеней и многочисленные подземные помещения, украшенные христианской символикой.

Как полагают ученые, подземные помещения перестали использоваться христианами для проведения собраний и богослужений после легализации христианства в империи, то есть после Миланского эдикта императора Константина (313 год по Р. Х.).