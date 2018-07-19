Христианские лидеры Нигерии объявили, что в стране геноцид верующих

Христианские лидеры Нигерии объявили о том, что только с начала текущего года в стране на религиозной почве были убиты более 6 тысяч христиан.

В пресс-релизе Христианской ассоциации Нигерии и глав церковных деноминаций в штате Плато отмечается, что большая часть убитых – это женщины и дети, сообщает Islam-today.

Примечательно, что гибнут нигерийцы не только от рук террористов запрещенной в Росси группировки «Боко Харам», но и в результате ночных рейдов вооруженных пастухов фулани.

«Мы особенно обеспокоены широко распространившейся ненадёжностью в стране, где бессмысленные нападения и убийства вооруженными пастухами фулани, бандитами и террористами происходят ежедневно в наших общинах без каких-либо ограничений, несмотря на огромные инвестиции в службы безопасности», - отмечается, в частности, в документе.

Нигерия, по мнению христианских лидеров, «приближается к геноциду». «Пожалуйста, не делайте ту же ошибку, что и в случае с геноцидом в Руанде. Это случилось под нашим носом, но никто не остановил геноцид, и мы хорошо знаем, чем всё закончилось», - отметил, в частности, епископ РКЦ Уильям Авенья, ссылаясь на массовое уничтожение народности тутси в Руанде, где в 1994 году было убито около 1 миллиона человек.