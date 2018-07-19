Спасенные из пещеры в Таиланде дети временно станут буддийскими монахами

Спасенные из пещеры в Таиланде дети почтут память погибшего во время спасательной операции дайвера.

Во время официальной пресс-конференции они выразили соболезнования родным 38-летнего бывшего спецназовца ВМС Самарна Пунана, погибшего во время спасательной операции, сообщает "Правмир".

"Мы чувствуем себя виноватыми в его смерти. Виноваты перед его семьей", - рассказал Экапол Чантавонг.

Мальчики написали письма благодарности родным дайвера. Они заявили, что приняли решение временно постричься в монахи в память о погибшем водолазе, сообщает тайский телеканал TNN 24. Практикуемый в тайском буддизме временный монашеский постриг примут десять мальчиков и их тренер. Двое подростков-футболистов исповедуют христианство и ислам, они выразят свою благодарность участникам спасательной операции так, как это принято в их религиях.

Юношеская футбольная команда из двенадцати детей и их 25-летний тренер Еккапол Чантавонг 23 июня зашли в пещеру Тхам Луанг Нанг Нон на экскурсию. Выйти из не они не смогли, так как из-за ливневых дождей вход оказался заблокирован. Детей нашли живыми через девять дней, после этого началась сложная спасательная операция во время которой погиб дайвер Самарн Пунан. За три дня все дети были выведены на поверхность дайверами.