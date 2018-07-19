Африканский пастор-сатанист признался в ритуальном убийстве более 600 детей

В государстве Гана в Западной Африке пастор, выступая по телевидению, сделал шокирующее признание. С рождения духовный наставник, по его словам, был слугой дьявола и за два десятка лет он принес в жертву сатане несколько сотен человек.

В телевизионном интервью пастор, скрывавший свое лицо под маской, рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств, пишет The Daily Mail.

Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами.

Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.

Из рассказа пастыря, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.

По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.

Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.