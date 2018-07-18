Индийская полиция расследует дело об изнасиловании монахини католическим епископом

В Индии расследуют деятельность римско-католического епископа Франко Мулаккала, главы диоцеза Джаландхара, после того, как монахиня из штата Керала обвинила его в изнасиловании ее в 2014 году и неоднократном сексуальном насилии над ней в течение последующих двух лет.

Епископ решительно отрицает претензии и обвинения и заявляет, что монахиня обвиняет его во избежание дисциплинарных взысканий с его стороны, передает информационное агентство CNA.

54-летний епископ Франко Мулаккал возглавляет римско-католическую епархию в северном индийском штате Пенджаб. Он также осуществляет духовное окормление наблюдает за общиной Миссионеров Иисуса Христа, к которой принадлежит его предполагаемая жертва.

Монахиня сказала, что ее изнасилование произошло во время визита епископа в мае 2014 года в монастырь в штате Керала. В 72-страничной жалобе в полицию, поданной 29 июня этого года, монахиня утверждает, что епископ сексуально злоупотреблял ею более 12 раз в течение двух лет.

В полиции рассказали, что монахиня настаивает на своих обвинениях и в этой связи будет подвергнута медицинскому освидетельствованию, чтобы определить, была ли она подвергнута сексуальному насилию.