В Афганистане боевики ИГИЛ расстреляли 15 человек во время намаза

В Афганистане боевики «Исламского государства» жестоко расправились с пятнадцатью талибами в тот момент, когда они совершали намаз в доме одного из своих командиров в провинции Сари-Пуль на севере страны.

Как со ссылкой на местные власти сообщает Islam-today, два боевика ИГИЛ вошли в дом во время молитвы и открыли огонь. 15 членов «Талибана» погибли, еще, по меньшей мере, 5 человек получили ранения.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об открытом противостоянии членов двух террористических организаций на территории Афганистана.