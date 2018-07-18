В Афганистане боевики ИГИЛ расстреляли 15 человек во время намаза
21:27, 18 июля 2018Мир
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Боевики ИГИЛ расстреляли 15 человек во время намаза / islam-today.ru
В Афганистане боевики «Исламского государства» жестоко расправились с пятнадцатью талибами в тот момент, когда они совершали намаз в доме одного из своих командиров в провинции Сари-Пуль на севере страны.
Как со ссылкой на местные власти сообщает Islam-today, два боевика ИГИЛ вошли в дом во время молитвы и открыли огонь. 15 членов «Талибана» погибли, еще, по меньшей мере, 5 человек получили ранения.
Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об открытом противостоянии членов двух террористических организаций на территории Афганистана.
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