В Таиланде арестовали монаха по подозрению в убийстве девушки, из которой он изгонял «злых духов»

В Таиланде арестован монах, которого правоохранители подозревают в непреднамеренном убийстве.

Как сообщает "Islam-today" со ссылкой на "Bangkok Post", священнослужитель, по информации полиции, случайно убил 18-летнюю девушку, изгоняя из нее «злых духов».

43-летний мужчина, который после трагедии снял с себя монашеский сан дал девушке во время ритуала выпить некий отвар собственного приготовления, после чего та потеряла сознание и вскоре скончалась. Причину смерти врачам установить так и не удалось. Предположительно, скончаться девушка могла от аллергической реакции на один из компонентов «целебного отвара» – известно, что перед потерей сознания у нее наблюдалась обильная рвота.

Сам монах заявил, что намерения убить девушку у него не было. А провести ритуал он решил, когда увидел на ее шее темный «знак», свидетельствующий о проклятии и вселении в нее «злого духа».

Смерть девушки, по словам задержанного, стала для него шоком, поскольку аналогичные ритуалы с помощью того же отвара он проводил множество раз, в том числе, как утверждает священнослужитель, успешно излечивал с его помощью алкогольную и наркотическую зависимость.