Христиане поддаются гонениям в 144 странах мира - исследование

Недавние исследования показали, что враждебность по отношению к религии растет во всем мире, так как второй год подряд набирают обороты различные ограничения для христиан со стороны правительств разных стран, а также участились случаи нападения на христиан, виновники которых остаются безнаказанными.

Об этом сообщает "Седмица".

Девятое ежегодное исследование центра Pew, результаты которого были опубликованы 12 июля, показало, что в 2016 году в 198 странах мира в том или ином виде имели место гонения на христиан. Независимо от того, вводят ли правительства этих стран законы, враждебные по отношению к религии, или нет, гонения, совершаемые против религиозных меньшинств в этих странах, стремительно нарастают.

Более четверти (28%) стран из представленных в списке имели «высокий» или «очень высокий» уровень государственных ограничений в отношении религии в 2016 году, что на 25% больше, чем годом ранее, говорится в докладе центра Pew.

Страны в этих категориях набрали не менее 4,5 баллов по индексу правительственных ограничений (по 10-балльной шкале, основанной на 20 показателях государственной политики против религиозного самовыражения, от запретов до прямых физических нападений на религиозные общины).

Юго-восточная азиатская страна Лаос перешла в категорию стран с «очень высоким» уровнем ограничений в сфере религии в 2016 году из-за введения новой политики, которая позволяет правительству остановить любую религиозную деятельность, которую оно считает угрозой законам или обычаям страны.

Согласно данным исследования, 27 % стран мира имели «высокий» или «очень высокий» уровень боевых действий, связанных с религией. Как и индекс государственных ограничений, индекс боевых действий, который используется исследователями, определяется по 10-балльной шкале, измеряющей больше десятка критериев боевых действий, таких как межконфессиональная напряженность и терроризм, связанный с религией.

Примерно в 10 % стран, где растут религиозная неприязнь и ограничения, пропагандируются националистические взгляды.

«Шестнадцать процентов стран, отмеченных в отчете, организовали социальные группы, которые использовали националистическую риторику против религиозных меньшинств в стране», - отметила исследователь Катаянг Киши.

Наиболее преследуемыми религиозными группами со стороны правительства или социальных групп были христиане и мусульмане - два крупнейших религиозных направления в мире. В 2016 году христиане столкнулись с общей социальной враждебностью и государственными ограничениями в 144 странах, мусульмане - в 142 странах.