B США стaтуя Дeвы Mapии «зaплaкaлa» оливковым мacлoм

00:31, 18 июля 2018
Мир
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Стaтуя Дeвы Mapии Гвaдeлупcкoй «зaплaкaлa» в цepкви / News-Sun

Скульптура Девы Марии, которая замироточила в церкви в Нью-Мексико, подверглось расследованию, после того ее слезы оказались оливковым маслом. 

Статуя, которая находится в католической церкви Богоматери в Хоббсе, прошла химический анализ, который определил слезы как «ароматизированное оливковое масло». Об этом сообщают "Новости Америки".

«Некоторые из свидетелей утверждали, что они пахнут розами, - сказал епископ Оскар Канту (Oscar Cantu) из епархии в интервью «Las Cruces Sun News». – Это что-то похожее на масло, которое я благословляю и освящаю каждый год, которое мы используем для крещения и для рукоположения священников». 

Проводится расследование, чтобы выяснить, было ли проявление влаги на бронзовой скульптуре естественным, сказала Канту. 

Епархия также изучила внутреннюю часть статуи и не нашла ничего странного и необычного. 

«Внутри нет ничего, чего не должно быть, кроме паутины», - сказал он в новостной ленте. 

Если церковь сделает заключение, что слезы сверхъестественны, то Канту сказал, что ему придется решать, являются ли они от Бога или злого духа. 

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