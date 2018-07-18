B США стaтуя Дeвы Mapии «зaплaкaлa» оливковым мacлoм

Скульптура Девы Марии, которая замироточила в церкви в Нью-Мексико, подверглось расследованию, после того ее слезы оказались оливковым маслом.

Статуя, которая находится в католической церкви Богоматери в Хоббсе, прошла химический анализ, который определил слезы как «ароматизированное оливковое масло». Об этом сообщают "Новости Америки".

«Некоторые из свидетелей утверждали, что они пахнут розами, - сказал епископ Оскар Канту (Oscar Cantu) из епархии в интервью «Las Cruces Sun News». – Это что-то похожее на масло, которое я благословляю и освящаю каждый год, которое мы используем для крещения и для рукоположения священников».

Проводится расследование, чтобы выяснить, было ли проявление влаги на бронзовой скульптуре естественным, сказала Канту.

Епархия также изучила внутреннюю часть статуи и не нашла ничего странного и необычного.

«Внутри нет ничего, чего не должно быть, кроме паутины», - сказал он в новостной ленте.

Если церковь сделает заключение, что слезы сверхъестественны, то Канту сказал, что ему придется решать, являются ли они от Бога или злого духа.