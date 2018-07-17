Ватикан упрекнул власти Праги за превращение костела в эротический клуб

02:16, 17 июля 2018
Мир
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Костел святого архангела Михаила, где показывали эротические шоу / archiv.ihned.cz

По словам министра культуры Ватикана Джанфранко Равази, многие епархии в Европе, Северной Америке и Австралии владеют недействующими церквями и не имеют средств содержать их. Поэтому церкви превращаются в тренажерные залы, ночные клубы или кафе, сообщает "Пражский экспресс".

В качестве примера он привел некий пражский костел, превращенный в ночной клуб. Журналисты убеждены, что речь идет о костеле святого архангела Михаила в Праге, в которым некоторое время действительно располагался музыкальный клуб с эротической программой, однако на данный момент он закрыт.

Ранее костел не раз пытались перестроить и сменить предназначение. В настоящее время частная фирма, которая владеет костелом, судится за право проводить реконструкцию.

В районном управлении Праги заверяют, что после реконструкции внешний вид костела будет сохранен, а в помещении будут проводиться культурно-общественные мероприятия.

Также в управлении согласились, что ранее помещение использовалось не должным образом.

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