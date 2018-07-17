Финский коллекционер передал колекцию из 900 предметов церковному музею

Художник Ристо Вилхунен из Куопио принял решение передать по завещанию своё собрание медно-литых, живописных икон и христианской утвари Фонду Православного церковного музея Финляндии.

Внушительное собрание охватывает почти девятьсот предметов, сообщает сайт Финляндской Православной Церкви.

"Часть коллекции находится дома у художника, однако часть предметов составляет собрание им. Ристо Вилхунена Городского музея Вантаа. Теперь художник при согласии главы Городского музея Вантаа принял решение и эти предметы музею «Риза», где они и должны находится в связи с договорённостями между музеями относительно ответственности за переданные собрания", – выражает радость руководитель музея «Риза» Тереза Тёнтси.

Большую часть собрания представляют медно-литые иконы, которые атрибутируются, главным образом, XVIII и XIX вв. В собрании есть и современные предметы. В последние годы Вилхунен стал собирать печатные иконы.

Дар по наследству будет выставлен публике в музее «Риза» весной 2020 года, в рамках выставки в честь 75- летия художника.

Ряд предметов будет выставлен и в резиденции Архиепископа Хельсинки и всей Финлянляндии в Хельсинки.