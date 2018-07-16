В Ливии генерал-майор застрелился в мечети во время утреннего намаза

В Ливии на территории одной из мечетей произошел чрезвычайный случай – мужчина покончил с собой в период утреннего намаза.

Министерство внутренних дел Ливии подтвердило, что в мечети Бен Наби в Триполи произошел суицид, причем самоубийцей оказался высокопоставленный офицер министерства обороны, сообщает IslamNews со ссылкой на Libya Observer.

Генерал-майор Хайри аль-Ритими застрелился из пистолета в тахаратной (санузле) культового сооружения рано утром. Прихожане, услышав звук выстрела, поспешили в тахаратную и увидели уже мертвого офицера с пистолетом в руке.

По данным министерства, перед самоубийством военный написал своему другу сообщение, в котором попросил присмотреть за его семьей.

Причины самоубийства генерал-майора пока остаются неизвестными.