В Ливии генерал-майор застрелился в мечети во время утреннего намаза
23:23, 16 июля 2018Мир
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Причины самоубийства генерал-майора остаются неизвестными / libyaobserver.ly
В Ливии на территории одной из мечетей произошел чрезвычайный случай – мужчина покончил с собой в период утреннего намаза.
Министерство внутренних дел Ливии подтвердило, что в мечети Бен Наби в Триполи произошел суицид, причем самоубийцей оказался высокопоставленный офицер министерства обороны, сообщает IslamNews со ссылкой на Libya Observer.
Генерал-майор Хайри аль-Ритими застрелился из пистолета в тахаратной (санузле) культового сооружения рано утром. Прихожане, услышав звук выстрела, поспешили в тахаратную и увидели уже мертвого офицера с пистолетом в руке.
По данным министерства, перед самоубийством военный написал своему другу сообщение, в котором попросил присмотреть за его семьей.
Причины самоубийства генерал-майора пока остаются неизвестными.
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