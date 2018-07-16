Английскому врачу отказали в должности из-за христианских взглядов на гендер

Доктору Дэвиду Макерету, который 26 лет работал в Национальной службе здоровья Великобритании, отказали в должности, на которую он претендовал, из-за того, что врач не использовал соответствующих местоимений, обращаясь к трансгендерным лицам.

Доктор претендовал на должность эксперта по инвалидности, однако на пути к новой должности стало то, что он считает, что пол определяется генетически и биологически, передает "Католический обозреватель".

«Я не нападаю на трансгендерные движения, а защищаю свое право на свободу слова и свободу вероисповедания», - рассказал 55-летний др. Макерет, баптист из окрестностей Бирмингема.

Согласно «Акту равенства» 2010 года, антидискриминационного закона в Англии, Уэльсе и Шотландии, пол, сексуальная ориентация и гендерное перераспределение входят в круг защищенных сфер. Поэтому врач, который устанавливает инвалидность лица, должен обращаться к нему в соответствии с его гендерной идентичностью.

«Библия учит нас, христиан, что Бог создает человека мужчиной или женщиной. Я не мог смолчать об этом», - говорил он.

По словам врача, его совесть не позволяла ему поддаваться политике, поэтому его контракт прекратили.

«Прежде всего, нам не разрешают говорить то, во что мы верим. Во-вторых, как показывает мой случай, нам не разрешают думать так, как мы верим. И в конце концов, нам не позволяют защищать то, во что мы верим. Заявляя, что гендер и пол определяются при рождении, вы можете стать жертвой жестокого нападения», - отметил он.