Владелец английского отеля заменил Библию в номерах на эротический роман

Английский отель Damson Dene убрал Библию из всех номеров отеля, заменив ее на роман с эротическим содержанием «Пятьдесят оттенков серого».

Роман стал бестселлером во всем мире благодаря большому количеству графических изображений сексуального содержания, среди которых есть даже сцены сексуального рабства и садомазохизма.

Интересная «смена литературы» вызвала бурю критики среди верующих, однако представители отелей решили не молчать и сказали, что в наш век постояльцы скорее будут читать в постели явно не Библию. Впрочем, если кому-то понадобится священное писание, его можно попросить у менеджера.

Владелец Damson Dene Джонатан Денби решил, что в современном светском обществе наличие религиозной литературы в спальнях гостей является совершенно неуместным, и поэтому он решил подыскать достойную замену Библии, отмечает Tour Expi.

Роман «Пятьдесят оттенков серого», по его словам, был выбран исключительно для развлечения и только потому, что он так популярен, а не из-за каких-то глубоких философских причин. Денби добавил, что сам он романа не читал.

protoinfo.ru