В Британии 16 тысяч церквей установили терминалы для сбора пожертвований

В Британии 16 тысяч церквей установили терминалы для сбора безналичных пожертвований.

Терминал позволил людям гораздо легче и быстрее совершать пожертвования, передает Sky News.

В 2016 году впервые с 1964, когда Англиканская церковь начала вести статистику, количество пожертвований начало падать. Там это связали с тем, что ежегодно все меньше людей регулярно посещают церковь. Зато нововведение может изменить ситуацию.

Викарий Церкви Иисуса Христа в Лондоне Маргарет Кейв использует бесконтактный способ оплаты уже больше года.

«Это совершенно другое дело. Терминал позволил людям гораздо легче и быстрее платить. Мы стараемся следить за трендами, потому что ежегодно количество молодых людей в нашей конгрегации увеличивается. Такие вещи действительно доказывают, что мы доступны и живем в XXI веке, а не в темных веках с этими сумками для сбора пожертвований», - рассказывает Маргарет.