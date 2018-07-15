В РПЦ просят Россию убрать из названия области на Урале "имя террориста"

Русская Православная Церковь выступила за переименование Свердловской области в Екатеринбургскую.

Как заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, поскольку столица Урала вернула свое исконное название, в названии региона так же следует избавить от упоминания большевика, сообщают российские СМИ.

«Думаю, что вообще увековечение имен террористов в названиях городов, в названиях областей, в названиях улиц - это не очень хороший пример для современного поколения. Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году», - сказал митрополит.

Отмечается также, что Екатеринбургская епархия РПЦ уже не раз настаивала на переименовании региона.