Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал

Уникальный мавзолей-мечеть Тадж-Махал в Индии оказался под угрозой сноса -уничтожить здание предлагают судьи Верховного суда, так как, по их мнению, власти страны ничего не делают для сохранения сооружения.

Но, как отмечает газета Hindustan Times, судьи предлагают еще два варианта решения проблемы - закрытие комплекса или его реставрация.

Судьи отмечают, что если Тадж-Махал не будет отреставрирован, то его придется уничтожить, так как мавзолей пришел в упадок и с каждым годом ситуация только ухудшается. Ремонта там не было 350 лет. Из-за воздействия вредных веществ от промышленного производства белый мрамор, из которого был построен комплекс, превратился в желтый. Некоторые стены и вовсе окрасились в зеленый цвет. При этом здание разрушается и никаких мер по его поддержанию не принимается.

Власти страны уже заявили, что поручили Индийскому техническому университету заняться решением проблемы.