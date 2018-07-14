Для казанского монастыря создается Грузинская икона Богоматери из морской гальки

17:25, 14 июля 2018
Мир
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Для Раифского монастыря создается Грузинская икона Богоматери из морской гальки / stapico.ru

К празднованию 350-летия принесения чудотворной Грузинской иконы Божией Матери в Раифский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии, которое состоится 4 сентября, казанский художник Анна Солнечная планирует создать Грузинскую икону Божией Матери из морской гальки.

Образ размером 3,5х2,5 м разместят на стене монастыря слева от входа в обитель, сообщает "Монастырский вестник".

/ stapico.ru

Над образом художник будет работать вместе со своими помощниками. Гости монастыря смогут наблюдать за созданием работы и даже поучаствовать в ее сборке.

Во время изготовления иконы художники будут соблюдать все церковные правила и регулярно посещать Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Окончание работ намечено на 3 сентября.

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