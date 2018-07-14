Для казанского монастыря создается Грузинская икона Богоматери из морской гальки
К празднованию 350-летия принесения чудотворной Грузинской иконы Божией Матери в Раифский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии, которое состоится 4 сентября, казанский художник Анна Солнечная планирует создать Грузинскую икону Божией Матери из морской гальки.
Образ размером 3,5х2,5 м разместят на стене монастыря слева от входа в обитель, сообщает "Монастырский вестник".
Над образом художник будет работать вместе со своими помощниками. Гости монастыря смогут наблюдать за созданием работы и даже поучаствовать в ее сборке.
Во время изготовления иконы художники будут соблюдать все церковные правила и регулярно посещать Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Окончание работ намечено на 3 сентября.