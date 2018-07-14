В израильской синагоге нашли изображения библейских шпионов

В Израиле археологи при раскопках древней синагоги в Нижней Галилее обнаружили мозаику с изображением знаменитой библейской сцены.

Как сообщает Live Science, раскопки начались в 2012 году. За прошедший период ученые обнаружили целую коллекцию изображений на известные библейские сюжеты.

Одна из последних находок - мозаика с изображением лазутчиков, которых Моисей отправил в Ханаан (Землю Обетованную).

Согласно тексту Торы, он послал 12 лазутчиков, велев им узнать, какой народ проживает в Ханаане, плодородная ли там почва и вкусны ли фрукты. В стихах рассказывается о двух лазутчиках, которые срезали виноградную гроздь. Она была так велика и тяжела, что им пришлось нести ее вдвоем на шесте.

Обнаруженная мозаика, по мнению ученых, изображает именно эту сцену. Всего же за период раскопок было найдено 12 мозаик на библейские сюжеты, в том числе с изображением Самсона. Возраст всех находок оценивается примерно в 1600 лет.