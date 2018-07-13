К 100-летию гибели Царской семьи сняли фильм о святой Елизавете Феодоровне

Особое внимание в фильме уделено пребыванию святой Елизаветы Феодоровны в Казани / foma.ru

К 100-летию гибели Царской семьи сняли фильм о святой преподобномученице Великой княгине Елизавете Феодоровне.

Главные роли в картине исполнили известные российские актеры - Илзе Лиепа, Александр Михайлов и Андрей Мерзликин. Снимали фильм в Иерусалиме, Дармштадте, Висбадене, Казани, Москве, Екатеринбурге и Алапаевске, сообщает сайт журнала "Фома".

Фильм создан казанской съемочной группой под руководством режиссера Алексея Барыкина по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

Большое внимание в нем уделено пребыванию святой Елизаветы Феодоровны в Казани и ее вкладу в обустройство собора на месте явления Казанской иконы Божией Матери.

"Когда великая княгиня Елизавета решила поклониться Царице Небесной на месте явления Ее Казанского образа, она заметила, что там чего-то не хватает. Тогда на свои средства Елисавета Феодоровна устроила внизу Пещерный храм. Подобных храмов в России больше нет", - отметил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Выход картины приурочен к 100-летию гибели святой Царской семьи и других членов династии Романовых. Премьера ее состоится 18 июля в Казани.