В США пастор изнасиловал 17-летнюю прихожанку

Громкий скандал разразился вокруг одной из церквей в американском штате Теннесси, где пастор изнасиловал 17-летнюю прихожанку.

Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на "New York Daily News".

Об изнасиловании в полицию сообщили родственники девушки. После этого 46-летнего священнослужителя Джеймса Мессера задержали. Однако позже выпустили под залог в 150 тыс. долларов.

Потерпевшая рассказала полицейским, что вместе с пастором поехала купаться на реку, однако вода оказалась слишком грязной, и они вернулись в церковь. По словам девушки, оказавшись в храме, мужчина начал приставать к ней, приказал раздеться и изнасиловал на полу. На допросе пастор признался в половом акте, но заверил, что все произошло по обоюдному согласию.

По законам штата Тенесси, сексуальные связи с лицом младше 18 лет даже в случае его согласия приравниваются к изнасилованию.