Во что превращают бывшие храмы в Германии (фото)

В Европе все больше церквей теряют прихожан и поэтому вынуждены закрываться. Как в Германии их используют? Вот несколько примеров того, как бывшие храмы могут получить новую жизнь.

Океанографический музей

Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде - образец северогерманской готики и один из старейших храмов на побережье Балтийского моря. Его основали в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях разместили экспозицию Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, которые закрылись из-за уменьшения количества прихожан.

Центр скалолазания

Высокий потолок и просторное помещение - что еще нужно для организации центра по скалолазанию! Бывшая церковь Святого Петра в городе Менхенгладбах идеально для этого подошла. И теперь превращенный в скалодром храм никогда не остается пустым.

Ресторан и коктейль-бар

Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее переоборудовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей отбоя нет - столик следует заказывать минимум за несколько дней вперед.

Концертный зал

Почти 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) стала роскошным концертным залом. Он рассчитан на 850 человек. В переоборудование бывшего храма инвестировали почти €16 млн.

Жилой дом

А вот новоапостольскую церковь в Офтердингене неподалеку Тюбингена превратили в жилой дом. Принадлежит он супругам. В Германии такое - не редкость. Многие бывшие храмы сейчас используются для проживания, тем более, что цены на такую ​​недвижимость не кусаются. Случается, что такие сооружения даже выставляют на аукцион.

Библиотека и музей музыкальных инструментов

Монастырь Святого Магнуса, который построили в баварском Фюссене в период с IX до XVIII века, стал примером сочетания различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Сооружение хорошо сохранилось и является одной из главных местных исторических достопримечательностей. Сейчас в церкви разместились библиотека и музей, в котором можно увидеть коллекцию лютней и скрипок, которые изготовили мастера Фюссена.

Музей монастырской культуры

Пять с половиной веков насчитывает история Дальгаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало изменений, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открыли уникальный Музей монастырской культуры. Посетители могут ознакомиться, в частности, со старинными рецептами пива и осмотреть монастырскую пивоварню, которая очень хорошо сохранилась.

Арт-галерея

Рафаэль Яблонка, один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии, недавно открыл новый филиал, специально для которого приобрел "Часовню Бема". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бема в городке Гюрт под Кельном.

Музейная экспозиция

У бывшей монастырской церкви саксонского Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании разместили экспозицию городского музея, в которой представили произведения живописи и старинные надгробия.