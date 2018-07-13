Из Саудовской Аравии депортируют мужчину, вошедшего в шортах в женский спортзал
05:40, 13 июля 2018Мир
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Иностранец будет выслан из Саудовской Аравии / islam-today.ru
Из Саудовской Аравии в ближайшее время будет депортирован гражданин иностранного государства, который зашел в предназначенный для женщин зал спортивного центра, причем, сделал это, будучи одетым в шорты.
Одна из представительниц прекрасного пола сфотографировала нарушителя и выложила фото в социальных сетях, сообщает Islam-today.
Инцидент вызвал больной общественный резонанс. После расследования выяснилось, что мужчина – сотрудник спортивного центра.
Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии приняло решение о его депортации, а также о лишении зала, в котором инцидент произошел, лицензии.
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