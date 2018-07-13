Из Саудовской Аравии депортируют мужчину, вошедшего в шортах в женский спортзал

Из Саудовской Аравии в ближайшее время будет депортирован гражданин иностранного государства, который зашел в предназначенный для женщин зал спортивного центра, причем, сделал это, будучи одетым в шорты.

Одна из представительниц прекрасного пола сфотографировала нарушителя и выложила фото в социальных сетях, сообщает Islam-today.

Инцидент вызвал больной общественный резонанс. После расследования выяснилось, что мужчина – сотрудник спортивного центра.

Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии приняло решение о его депортации, а также о лишении зала, в котором инцидент произошел, лицензии.