Главный тренер футбольной сборной Хорватии своими успехами обязан Богу

Футбольная сборная Хорватии сыграет в воскресенье со сборной Франции в финале Чемпионата мира. Хорватия – глубоко католическая страна, а тренер национальной сборной по футболу Златко Далич является верующим человеком.

В недавнем интервью для Хорватского католического радио в преддверии Чемпионата мира по футболу он рассказал, что всеми своими успехами он обязан своей вере в Бога, и что всегда носит с собой четки, которые помогают ему в тяжелые времена, сообщает "Католический обозреватель".

«Всем, чего я достиг в своей жизни и в профессиональной карьере, я обязан моей вере, и я благодарен моему Господу за это», - сказал он.

«Я могу радоваться своей жизни, однако без веры и мотивации мне было бы очень тяжело достичь таких успехов, -рассказал он. – Когда человек теряет надежду, тогда он должен положиться на милосердного Бога и свою веру».

Он также добавил: «Я всегда ношу с собой четки, и когда чувствую, что перехожу сквозь тяжелый период в жизни, то засовываю руку в карман, перебираю их, и тогда все становится проще».

Тренер хорватов подчеркнул, что «находить добро в жизни всегда приносит удовольствие, счастье и результат, а человек должен всегда быть честен с самим собой и с другими».

Тренеру Даличу 51 год, он женат и имеет двоих детей. В молодости он был игроком различных хорватских футбольных команд, включая «Hajduk Split», «Inter Zapresic» и «Varteks Varazdin».

В 2000 году он завершил карьеру профессионального футболиста и начал тренировать хорватские команды.

В октябре 2017 года его назначили главным тренером национальной сборной Хорватии по футболу.