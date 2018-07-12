Италия признана самой исламофобской и антисемитской страной в Европе

Внешне дружелюбные и терпимые к иностранцам итальянцы оказались в числе самых нетолерантных наций в Европе.

Об этом, в частности, говорится в аналитическом докладе американского статистического института Pew, опубликованном в авторитетном итальянском еженедельнике l'Espresso.

Данные, представленные в виде сводных таблиц, базируются на исследованиях, проведенных в 15 европейских странах. В опросе приняли участие более 24,5 тысячи совершеннолетних жителей Европы (в среднем, 1500 человек от каждой страны).

Цифры, которые вызвали наибольший интерес и озабоченность, отражают, мягко выражаясь, неоднозначное отношение итальянцев к представителям религиозных меньшинств. Так, 12% жителей этой страны открыто заявили о том, что им не хотелось бы иметь в качестве соседей евреев. При том, что этот показатель возрастает почти в два раза, когда речь заходит о мусульманах — с их присутствием не готов мириться 21% опрошенных.

В среднем по Европе отношение к иноверцам сложилось куда более толерантное: всего 8% негативно настроены к евреям и 11% — к мусульманам. А в таких странах, как Дания или Нидерланды, эти показатели и вовсе близки к нулю.

Статистика становится еще более тревожной, когда речь заходит о еврее или мусульманине в кругу близких людей. Один итальянец из четырех категорически против того, чтобы еврей и особенно мусульманин стал бы его другом или родственником, пусть даже дальним. В остальном Старом Свете на этот вопрос смотрят относительно спокойно — против родства с евреем выступают только 17% респондентов, а мусульман в качестве членов семьи не хотят видеть 24% опрошенных.

Вдобавок ко всему, в понимании большинства итальянцев учение ислама пропагандирует насилие, и по этой причине оно несовместимо с их культурой и национальными ценностями страны. Правда, Италию здесь, как ни странно, перещеголяла Финляндия, среди граждан которой этот показатель составил рекордные 62%.