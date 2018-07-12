На международном форуме воссоздали комнату, в которой расстреляли Царскую семью

Инсталляцию «расстрельной комнаты» подвала Ипатьевского дома, в которой в 1918 году была убита святая Царская семья, представили на международной православной выставке-форуме «От покаяния к воскресению России» в Екатеринбурге.

Воссозданная комната стала частью выставки «Исторический перелом эпох: путь на голгофу и прославление Царственных страстотерпцев», начавшей свою работу 12 июля в Центре международной торговли Екатеринбурга, сообщает сайт журнала «Фома».

"Посетители православного проекта смогут побывать в расстрельной комнате в подвале Ипатьевского дома, которую воссоздали по сохранившимся фотографиям. Предметы интерьера (двери, стул, обои) позволят окунуться в атмосферу 1918 года, когда была расстреляна Царская семья", - отметили организаторы выставки.

Сама экспозиция состоит из пяти частей: Екатеринбургской и Алапаевской Голгоф, расстрельной комнаты, музейной экспозиции и копии креста-мощевика.

В частности, посетители могут посмотреть и притронуться к орденам, монетам, банкнотам и книгам Царской семьи.

Среди экспонатов есть и уникальные исторические вещи - балясина, кирпич и другие предметы интерьера Ипатьевского дома, а также копии постановления о расстреле Царской семьи и приказа о сносе дома Ипатьевых.

Выставка организована специально к 100-летию трагической гибели святых Царственных страстотерпцев. Работать она будет до 18 июля включительно.