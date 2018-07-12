В Грузии в монастыре Самтавро установят памятник святому равноапостольному царю Мириану и царице Нане

В Мцхета, на территории женского монастыря святой Нины, запланировано возведение памятника первому грузинскому венценосцу-христианину, святому равноапостольному царю Мириану и царице Нане.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Karibche".

В ближайшее время будет объявлен тендер, по условиям которого каждое заинтересованное лицо может внести свои тендерные предложения. Проект-победитель будет выявлен специальной комиссией, укомплектованной профессионалами.

В сакребуло (горсовете) Мцхета уже было представлено несколько проектов, однако их символика не удовлетворила специалистов, которые считают желательным традиционное, классическое решение поставленной художественной задачи.

Обязательным условием в разработке художественного решения считается учёт исторического контекста. Заявлено также, что желательно, чтобы в проекте фигурировал крест святой Нины из виноградной лозы, которым просветительница Грузии исцелила царицу Нану и совершила ещё немало чудес.

Царь Мириан и царица Нана жили в IV веке. Царь Мириан взошел на престол в возрасте 7 лет, а в 15 лет женился на царице Нане. Это был период, когда в Грузию пришла Нина Каппадокийская, убедившая народ и царя в истине христианского учения.