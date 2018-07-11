В Казахстане обеспокоены активизацией сатанистов-вандалов

В пресс-службе Северо-Казахстанской области сообщили об активизации в регионе сатанистов.

К правоохранителям с просьбой принять меры в отношении вандалов, оскверняющих кладбище, обратились представители Петропавловской и Булаевской епархии, сообщает Islam-today.

В обращении отмечается, что от рук вандалов пострадали братские могилы, в которых похоронены солдаты, умершие от ран в эвакогоспитале Петропавловска, а также священнослужители.

Об активизации сатанистов, по информации правоохранителей, знают и местные жители – они регулярно находят расчлененных животных, очевидно, использованных в сатанинских ритуалах.

По факту обращения возбуждено уголовное дело.