В Казахстане обеспокоены активизацией сатанистов-вандалов
20:56, 11 июля 2018Мир
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Сатанисты проводят ритуалы на кладбище, где похоронены священнослужители и на братских могилах солдат / islam-today.ru
В пресс-службе Северо-Казахстанской области сообщили об активизации в регионе сатанистов.
К правоохранителям с просьбой принять меры в отношении вандалов, оскверняющих кладбище, обратились представители Петропавловской и Булаевской епархии, сообщает Islam-today.
В обращении отмечается, что от рук вандалов пострадали братские могилы, в которых похоронены солдаты, умершие от ран в эвакогоспитале Петропавловска, а также священнослужители.
Об активизации сатанистов, по информации правоохранителей, знают и местные жители – они регулярно находят расчлененных животных, очевидно, использованных в сатанинских ритуалах.
По факту обращения возбуждено уголовное дело.
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