Тайский тренер, который помог выжить детям в пещере, 10 лет провел в буддийском монастыре

Тренер футбольной команды «Дикие кабаны» Экапол Чантавонг по прозвищу Ако стал последним, кого дайверы вывели из пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

Он две недели провел со своими воспитанниками под землей и сумел сохранить их жизни. В этом ему помогли навыки, полученные в буддийском монастыре. Однако в его адрес раздаются не только похвалы, но и обвинения, пишет News.com.au.

В Таиланде 10 июля завершилась спасательная операция в пещере Тхам Луанг. Дайверы за три дня вывели из затопленной муссонными дождями пещерной системы 12 футболистов из команды «Дикие кабаны» и их тренера, Экапола Чантавонга, по прозвищу Ако. Спортсмены едва не погибли во время экскурсии, когда из-за сильного ливня вода начала подниматься, и в итоге провели под землей больше двух недель.

Тренер Ако однажды уже обманул смерть. Ему было 10 лет, когда в деревне на севере Таиланда, где он жил, разразилась эпидемия. Сначала от болезни умер его семилетний брат, а затем - мать и отец. Родственники забрали сироту к себе, но он все время был грустным и подавленным. Поэтому в 12 лет Ако отдали в буддийский монастырь.

Тетя Ако, Умпорн Шривичай, рассказала австралийским журналистам, что ее племянник прожил в монастыре 10 лет, изучая буддийские духовные практики, в том числе медитацию. Но три года назад он вернулся в деревню, чтобы заботиться о своей старенькой бабушке. Тогда он стал младшим тренером футбольной команды «Дикие кабаны».

Экаполь нашел родственные души в мальчиках, многие из которых росли в бедных тайских семьях или были беженцами из соседней Мьянмы.

Обычно тренировки проходили не только на стадионе базы. «Кабанята» и их тренеры совершали велосипедные походы, поднимались в горы, ходили к водопадам. 23 июня они решили спуститься в пещеру и написать свои имена на стене. Позже мальчики объяснили голландскому дайверу Бену Рейманентсу, что это был своего рода ритуал посвящения.

Сразу после того, как 12 мальчиков и тренер Ако спустились под землю, начался сильный ливень и пещеру начало затапливать. Чтобы спастись от мутной воды, футболистам пришлось уходить все глубже и глубже, погружаясь в полную темноту. Так они оказались в ловушке.

За поисковой операцией, развернутой в Тхам Луанг, следил весь мир. Наконец, за десятый день после того, как «Дикие кабаны» исчезли, оставив у входа в пещеру свои велосипеды и сумки, британские дайверы обнаружили, что в одном из воздушных карманов подземного лабиринта кто-то есть. Им открылась удивительная картина: на выступе одной из стен пещеры спокойно сидели 12 мальчиков и их тренер. Никто из них не плакал и даже не думал паниковать. Было непонятно, как дети выжили в пещере в течение всего этого времени и не поддались страху.

Подростки спаслись от поднимающейся воды, сумели пройти по скользким кручам и в темноте найти безопасное место, а затем десять дней ждали помощи, не поддаваясь ни панике, ни отчаянию. Выжить им помогал их молодой наставник.

Когда спасатели добрались до «Диких кабанов», они увидели, что Ако был очень слаб, а вот его подопечные находились в довольно хорошем состоянии. Дело в том, что когда тренер понял, что путь к выходу из пещеры отрезан, он собрал всю еду и питьевую воду, которая была у «кабанов» с собой, и распределил так, чтобы растянуть на несколько дней. Себе он не взял ни крошки.

А для того, чтобы мальчики сохранили силы и не поддавались клаустрофобии, тренер научил их медитировать. В этот момент Ако очень пригодилась его десятилетняя монастырская практика. Он рассказывал детям, как научиться контролировать свой ум и эмоции, как сохранять спокойствие и справляться с трудностями.Накануне завершения спасательной операции, когда часть подростков уже вывели из пещеры, а несколько мальчиков с тренером еще оставались под землей, мама одного из «Диких кабанов» заверила журналистов, что никто из родных футболистов не винит Ако за произошедшее. Наоборот — его считают героем, благодаря которому мальчикам удалось выдержать серьезное испытание.

«Если бы он не пошел с ними, что случилось бы с моим ребенком? Когда он выйдет, нам нужно исцелить его сердце. Мой дорогой Ако, я никогда не винила тебя».

Сейчас Экапол Чантавонг вместе со всеми своими 12 «кабанятами» находится в больнице. У тренера и его воспитанников в пещере развилась легочная инфекция, и в ближайшие дни им предстоит пройти курс лечения.