Памяти митрополита Иосифа (Семашко) посвятили сплав на плоту из Беларуси в Литву

Международный сплав по реке Неман из Беларуси в Литву, который проходил с 3 по 7 июля, посвятили памяти митрополита Иосифа (Семашко).

Около 90 километров водного пути прошли 12 участников из Беларуси, Литвы и России, посетив достопримечательности Гродно, Друскининкая и Вильнюса. Мероприятие было приурочено к 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), сообщает официальный портал БПЦ.

3 июля плот, на котором осуществлялся сплав, подошел к пристани у древней Борисо-Глебской (Коложской) церкви. В этом храме, который с XII столетия украшает собой берег Немана, протоиереем Александром Болонниковым был отслужен молебен перед началом путешествия. После общей молитвы участники сплава, попрощавшись с Гродно, направились по реке в сторону границ Литвы.

Прибыв к деревне Гудяляй и пройдя таким образом по реке около 90 км, плот был разобран, а участники сплава отправились в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. В его стенах на следующее утро началось знакомство паломников с городом, в котором провел значительную часть своей жизни митрополит Иосиф (Семашко).

Кульминацией экскурсии стало посещение пещерного храма Свято-Духова монастыря, где находится могила владыки Иосифа.

Митрополит Иосиф (Семашко) - одна из значительнейших фигур церковной истории, чья деятельность воплощала в себе стремление к единству. Вдохновленные тем же устремлением, священнослужители Гродненской и Литовско-Виленской епархии организовали сплав по Неману из Беларуси в Литву. Такое паломничество, по мнению организаторов, призвано свидетельствовать о единстве веры прихожан двух епархий, разделенных государственной границей.