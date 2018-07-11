В Алабаме во время шторма очевидцы засняли «Бога, идущего по облакам»

Во время сильного шторма в США мужчина заснял на видео, как по облакам шагает "человеческий силуэт".

Видео с невероятными кадрами человеческого силуэта, идущего среди неба по облакам, было снято в американском штате Алабама, сообщает издание Daily Mail.

Один из местных жителей вел прямую трансляцию шторма в Facebook и случайно заметил силуэт человеческой фигуры посреди облаков.

"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", – говорит очевидец.

В это время в просвете между облаками появляется человекоподобный силуэт, который в течение нескольких секунд движется до самого края облака и затем постепенно исчезает.

Шокированные увиденным пользователи соцсетей в один голос кричат, что это "знак свыше" и очередное доказательство существования Бога. Некоторые также выдвинули версию, что на кадрах видео может быть не Бог, а ангел, сообщает издание.