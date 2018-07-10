Церковь Англии собирается выйти из нефтегазового бизнеса

Руководство государственной Церкви Англии решило отказаться от акций нефтегазовых компаний, которые не прилагают достаточно усилий в борьбе с глобальным потеплением.

Синод церкви абсолютным большинством поддержал это решение. «За» проголосовали 347 священнослужителей, четверо выступили против, еще трое воздержались. Об этом 8 июля сообщили на сайте Церкви.

К 2023 году инвестиционные фонды, связанные с церковью, должны продать акции тех нефтегазовых компаний, которые не выполняют условия Парижского соглашения по климату.

Телеканал CNBC сообщил, что инвестиционный портфель Церкви Англии составляет £12 млрд ($16 млрд), из которых на акции нефтегазовых компаний приходится около 4,5% (на конец 2017 года). В 2015 году церковь отказалась от инвестиций в угледобывающую промышленность.

В начале июля духовный глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби открыл торги на Лондонской фондовой бирже. Он назвал угрозу, которую несет изменение климата, главной проблемой для людей во всем мире и отметил, что нельзя предсказать, как оно повлияет на мировые рынки.

Церковь Англии - государственная христианская церковь в Англии, а также материнская церковь для независимых церквей Англиканского сообщества. Формально главой церкви выступает британский монарх, который назначает духовного лидера — архиепископа Кентерберийского.